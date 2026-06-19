Мировая катастрофа сотрет человечество с лица планеты уже к декабрю: зачем на самом деле достраивают стальной бункер

В удаленной части Тасмании начали строить «Черный ящик Земли», или «Earth’s Black Box», — почти неразрушимое хранилище, которое будет записывать изменения климата, значимые события и действия человечества на случай глобальной катастрофы. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на создателей проекта Earth’s Black Box.

Стальную конструкцию длиной около 16 метров установят недалеко от города Куинстаун в Новой Зеландии на гранитном основании возрастом 500 млн лет. Разработчики утверждают, что ее стены смогут выдержать пожары, наводнения, землетрясения, циклоны и нападения.

Энергию хранилищу дадут 36 солнечных панелей и термоэлектрические генераторы. Внутри разместят накопители с данными о температуре суши и океанов, уровне моря, концентрации углекислого газа, исчезновении видов, потреблении энергии и других показателях.

Архив также будет сохранять новости, научные статьи, выступления политиков и публикации в социальных сетях. По замыслу авторов, это позволит будущим поколениям понять не только, что произошло с планетой, но и как на угрозу реагировали люди.

Проект анонсировали еще в 2021 году, однако строительство несколько лет откладывалось. Художественный руководитель Джонатан Нибон сообщил, что установку планируют завершить к декабрю.

При этом остается неясным, кто и каким способом сможет прочитать данные после масштабной катастрофы. Кроме того, Университет Тасмании ранее вышел из проекта, поэтому сейчас его развивают благотворительный фонд, рекламные агентства, дизайнеры и архитекторы без заявленного постоянного научного руководства.