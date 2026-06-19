Три мужа за пять месяцев: полиция ловит серийную невесту

Индийская полиция в штате Химачал-Прадеш вцепилась в брачную авантюристку, которая умудрилась выскочить замуж трижды всего за пять месяцев — местные законы такого не прощают, а правоохранители уже заподозрили криминальный след. Об этом сообщает Bhaskar English.

Сейчас власти выясняют, были ли браки официально зарегистрированы или это лишь пышные церемонии без юридической силы. Но даже если бумаги не оформлены, многократное «вдовство» или чехарда с мужьями уже привлекли внимание — слишком часто для одной женщины. Юристы уже предрекают признание всех трех союзов недействительными, если будет доказано отсутствие реального намерения создать семью.

В Индии это считается серьезным нарушением, за которое могут оштрафовать или даже привлечь к ответственности за мошенничество. Подробности о личности женщины и ее супругах держатся в тайне, но сам факт бьет по всем традиционным устоям: в стране, где развод — это долгая судебная волокита, а полигамия запрещена, три свадьбы за такой срок выглядят как минимум вызывающе.

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