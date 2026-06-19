Синяя кожа и редкий вдох: психиатр назвал смертельные признаки отравления алкоголем и спасение на боку

Тяжелое опьянение — это не просто «перебрал», а прямая угроза жизни, и врач-психиатр Антон Шестаков вскрыл смертельные признаки, когда каждая минута на счету. Если человека не добудиться, он дышит реже восьми раз в минуту, а кожа синеет — хватайте телефон и вызывайте скорую, а сами кладите пьяного на бок, иначе он захлебнется собственной рвотой. Об этом сообщает Lenta.ru.

Этанол угнетает дыхательный центр мозга, и отравление может убить быстрее, чем кажется. Многократная рвота, потеря сознания и синюшность — три кита, по которым опознают критическую стадию. Пока едет бригада, Шестаков требует уложить пострадавшего строго на бок — в этой позе дыхательные пути останутся свободными, даже если начнётся новый приступ. Затем расстегнуть ворот, ослабить ремень и укрыть, чтобы не допустить переохлаждения.

Врач категорически запрещает народные методы: ледяной душ, новую дозу спиртного или кофе — это лишь усугубит состояние. Единственное, что нужно делать — оставаться рядом, контролировать дыхание и не давать перевернуться на спину. Самая грубая ошибка, по его словам, — оставить человека одного «проспаться», ведь он может умереть во сне от остановки дыхания.

Шестаков резюмирует: главное правило — положение на боку и немедленный вызов скорой. В России ежегодно тысячи случаев отравления заканчиваются летально именно из-за несвоевременной помощи, а ведь простые действия могут сохранить жизнь.

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