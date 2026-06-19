Опаснее курицы: назван популярный продукт с высоким риском инфекций

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал продукты, которые чаще других становятся источником пищевых инфекций. В группе риска — не только мясо птицы, но и листовые салаты. По словам эксперта, сальмонелла на зелени встречается даже чаще, чем на курице. Особенно осторожными стоит быть с готовыми блюдами — проверять условия их хранения и приготовления почти невозможно.

Павел Шапкин в беседе с URA.RU предупредил, что сальмонелла особенно активно размножается на листьях салата — даже интенсивнее, чем на курином мясе. При покупке таких продуктов важно обращать внимание на внешний вид, запах и признаки порчи. Особенно это касается готовой еды: покупатель не может проверить, как и где ее готовили, а также соблюдались ли сроки хранения.

Эксперт рекомендовал при сомнениях сначала пробовать небольшие порции, а если есть возможность — вовсе отказаться от покупки. По данным Роспотребнадзора, в первом квартале 2026 года на кассах магазинов заблокировали продажу 24,6 млн просроченных товаров. Однако, несмотря на систему маркировки, риск купить некачественный продукт, особенно в сегменте готовой еды, сохраняется.

Ранее сообщалось, что ученый дель Кастильо назвал смертельно опасную для пришельцев еду.