Клюшки дороже автомобиля: Bugatti выпустила баснословно дорогую коллекцию для гольфа

Bugatti, известный своими гиперкарами, представила коллекцию клюшек для гольфа, созданную в партнерстве с японским производителем Honma. Линейка включает три серии, а стоимость топового набора достигает 72 тысяч долларов, что сопоставимо с ценой некоторых автомобилей, пишет Авто Mail . Дизайн клюшек вдохновлен культовым гиперкаром Tourbillon, а одна из коллекций выпущена ограниченным тиражом — всего 20 комплектов по всему миру.

Новое сотрудничество Bugatti и Honma, как подчеркивают в компании, основано на «неустанном стремлении брендов к сочетанию искусства и технологий». Результатом стали клюшки для гольфа, которые по своей эстетике и исполнению напоминают суперкары французского бренда.

Три серии на любой вкус

Коллекция включает три линейки:

BERES Super Premium Collection — позиционируется как «произведение искусства»

Tour World Premium Collection — ориентирована на опытных игроков, выполнена из титано-углеродного композита для повышенной точности ударов

Super Premium Bugatti Putter — эксклюзивная серия

В первой коллекции представлены версии 3 Star, 4 Star и 5 Star. Особого внимания заслуживает 5 Star, вдохновленная гиперкаром Bugatti Tourbillon. Эта модель выпущена ограниченным тиражом — всего 20 комплектов по всему миру.

Дизайн от гиперкара

Клюшки получили узнаваемые черты автомобилей Bugatti: подковообразную решетку радиатора и фирменную С-линию. В оформлении также использованы элементы, вдохновленные интерьером Tourbillon, в частности недавно разработанной приборной панелью. Модели 3 Star и 4 Star выполнены в ледяном цвете с применением двухцветной технологии окраски, аналогичной той, что используется при создании кузова Tourbillon.

Цены: от доступных до автомобильных

Стоимость клюшек варьируется в широком диапазоне:

Базовые модели — от 3,2 тысячи долларов (около 235 тысяч рублей)

Топовый набор — до 72 тысяч долларов (примерно 5,3 миллиона рублей)

Таким образом, эксклюзивная клюшка для гольфа может оказаться дороже многих автомобилей, представленных на рынке. Однако для поклонников бренда и коллекционеров это скорее арт-объект и предмет статуса, чем спортивный инвентарь.