Простреленная каска вермахта за ₽3500: в лесу под Москвой нашли вещи солдата, не пережившего бой

В подмосковных лесах, где 80 лет назад решалась судьба столицы, местный житель наткнулся на мрачный клад — личные вещи солдата вермахта с простреленной каской, которая кричит о том, что владелец не вышел из того боя. Об этом сообщает REGIONS .

Теперь весь этот артефактный набор выставлен на интернет-площадке за символические ₽3500, и историки уже бьют тревогу: такие экспонаты должны быть в музеях, а не в частных руках.

Центр лота — стальная немецкая каска со сквозным пулевым отверстием, оставившим недвусмысленный вопрос о судьбе солдата. Вместе с ней продавец предлагает металлическую флягу, пряжку от ремня, пуговицы от шинели, походную ложку и тюбики с мазями из немецкой аптечки — стандартный набор пехотинца, который застыл во времени. В описании владелец честно указал, что вещи идеально подойдут для школьного музея, экспозиции или выставки, и цена вдвое ниже, чем у коллекционеров.

Одинцовский округ — не случайное место: в конце 1941 года здесь проходил один из самых жестоких рубежей обороны Москвы, где советские бойцы стояли насмерть. Поисковики до сих пор поднимают из земли останки и гильзы, но редко выставляют такие комплекты в открытую продажу.

Ранее стало известно, что в Подмосковье ищут 9-месячного кане-корсо по кличке Лорд.