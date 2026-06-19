Надувной или каркасный: эксперты рассказали, как выбрать бассейн для дачи

Пресс-служба сети гипермаркетов для стройки, ремонта и сада «Дом Лента» в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, как выбрать бассейн для дачи и правильно за ним ухаживать. Эксперты рекомендуют обратить внимание на надувные и каркасные модели, оценивая их плюсы и минусы.

Надувные бассейны, по словам специалистов, остаются одним из самых доступных способов организовать отдых. Они недорогие, легкие в транспортировке, быстро монтируются и занимают мало места при хранении. Однако они более уязвимы к проколам, а установка на песчаную подушку — распространенная ошибка: песок повреждает ПВХ-материал и сокращает срок службы конструкции.

Каркасные бассейны, как отметили эксперты, могут быть как с чашей из многослойного ПВХ, так и с жесткими металлическими стенками. Большинство комплектаций включают фильтр-насос, но иногда оборудование приобретается отдельно. Многие модели рассчитаны на сезонное использование, некоторые предназначены для круглогодичной эксплуатации. Монтаж занимает больше времени, а стоимость выше, чем у надувных аналогов при сопоставимых размерах.

Одна из самых частых ошибок владельцев, подчеркнули в «Дом Ленте», — путать фильтрацию и обеззараживание воды. Картриджные фильтры справляются с мусором, но бессильны против бактерий. Для бассейнов от 5 м³ рекомендуются песочные фильтры с кварцевым песком. Для ухода за водой необходим базовый набор: тест-полоски, средства для регулировки pH, дезинфектор (таблетки или капли) и альгицид от водорослей. Если после купания краснеют глаза, это признак нарушения химического баланса. Важно помнить, что воду после использования химических средств нельзя сливать на грядки или поливать овощные культуры.

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