Прорыв против детского рака: новая мРНК-вакцина сжимает опухоль на 70%

Ученые создали вакцину, уменьшающую нейробластому у детей на 70 процентов

Здоровье

Фото: [Медиасток.рф]

Ирландские ученые выстрелили в самое сердце детской онкологии — новая мРНК-вакцина против нейробластомы уменьшает размеры смертельной опухоли на 70 процентов и дает надежду тысячам детей, которым классическая медицина уже почти не помогает. Об этом сообщает Lenta.ru.

Нейробластома убивает примерно 15 процентов маленьких пациентов с онкологией, а многие из них попросту не реагируют на химию и лучевую терапию. Исследователи создали вакцину на основе мРНК — той самой технологии, которая прогремела во время пандемии, — и упаковали ее в специальные пептидные наночастицы, которые точечно доставляют инструкцию к иммунным клеткам. В итоге иммунитет начинает узнавать и уничтожать раковые клетки, а не бороться с собственным организмом.

В экспериментах на моделях опухоли вакцина не только затормозила рост новообразований на 10–11 дней, но и буквально «скукожила» их на 70 процентов. Ключевая мишень — белок Glypican 2, который в огромных количествах торчит на поверхности именно клеток нейробластомы, делая их уязвимыми для атаки. При этом здоровые ткани практически не страдают.

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