Алжир сдал Месси в ФИФА: за фол и удар локтем аргентинцам грозит дисквалификация

Футбольный скандал на чемпионате мира набирает обороты: Алжирская федерация официально сдала Лионеля Месси и его партнера в ФИФА, обвинив арбитра в том, что тот не удалил аргентинскую суперзвезду за грубый фол, а также простил удар локтем в лицо алжирскому игроку. Об этом сообщает TSA.

Алжирская сторона указывает на два ключевых эпизода. На 32-й минуте, по мнению североафриканцев, Месси заслуживал прямую красную карточку за фол, который судья Шимон Марциняк из Польши почему-то расценил как рядовое нарушение. Второй прецедент — на 74-й минуте полузащитник Алексис Макаллистер ударил локтем в лицо алжирца, и это тоже осталось безнаказанным. Алжирцы кричат о предвзятости и требуют пересмотра решений.

Матч, напомним, завершился победой Аргентины, и теперь этот результат под угрозой. Если ФИФА признает нарушения, возможны дисциплинарные санкции в отношении арбитра и даже дисквалификация Месси на последующие игры, что станет ударом по аргентинской кампании. Алжирские болельщики уже взорвали соцсети гневными комментариями, а местные СМИ называют это «битвой за справедливость».

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