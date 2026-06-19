Кузбасс тряхнуло на 4,2 балла: губернатор отчитался о целостности домов и систем

Кузбасс встряхнуло по-настоящему — в пятницу, 19 июня, сейсмологи зафиксировали в регионе землетрясение магнитудой 4,2, и толчки оказались достаточно ощутимыми для местных жителей. Эпицентр пришёлся на Беловский городской округ, в район поселка Бачатский, но, по счастью, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщает Lenta.ru.

Губернатор Илья Середюк заверил, что все системы жизнеобеспечения работают штатно, а жилые дома и инфраструктура устояли. По предварительным данным, ни один объект не пострадал, паники среди населения нет. Специалисты продолжают мониторить обстановку и держат связь с сейсмологическими службами — оснований для тревоги, подчеркнул глава региона, пока нет.

Землетрясения в Кузбассе случаются нечасто, но 4,2 балла — это уже серьезный повод для проверок. Обычно такие толчки могут вызвать трещины в старых зданиях или нарушения в коммуникациях, но, к счастью, местные власти рапортуют о полном порядке. Середюк добавил, что экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, однако эвакуация не потребовалась.

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