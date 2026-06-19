Кожа покроется опасными ожогами, если поверить популярному совету из сети: врачи бьют тревогу из-за нового тренда

Большинство популярных роликов о солнцезащитных средствах в TikTok содержат верную информацию, однако именно ошибочные утверждения чаще становятся вирусными. Об этом пишет NBC News со ссылкой на исследование Университета Альберты, опубликованное в журнале PLOS Digital Health.

Ученые изучили почти тысячу самых просматриваемых видео по пяти популярным хештегам. 87% роликов поддерживали использование солнцезащитных средств, но публикации с ложными заявлениями получали больше реакций пользователей.

Автор исследования Алессандро Маркон рассказал, что блогеры называли солнечные ожоги безопасными, а кремы — токсичными, вызывающими рак, гормональные нарушения, дефицит витамина D и загрязнение грудного молока.

Дерматологи подчеркивают, что научных доказательств таких утверждений нет. Как химические, так и минеральные солнцезащитные фильтры проходят проверку безопасности. Регулярное нанесение крема также не приводит к дефициту витамина D.

Проблема особенно заметна среди молодых пользователей. Согласно опросу Американской академии дерматологии, 36% представителей поколения Z получают сведения об уходе за кожей прежде всего от блогеров, а 64% уже сталкивались с ложной информацией о защите от солнца.

Врачи напоминают, что ультрафиолетовые повреждения накапливаются с детства и повышают риск рака кожи. Они советуют ежедневно использовать подходящее средство, независимо от того, содержит оно химические или минеральные фильтры.

Маркон рекомендует особенно осторожно относиться к пугающим публикациям, продвигающим товары, крайние взгляды или заявления, противоречащие общему мнению специалистов.