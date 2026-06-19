Итальянский мастиф на воле: заводчица ищет перепроданного щенка — бездомный тигр может погибнуть

Крупный тигровый мастиф в возрасте девяти месяцев исчез из поля зрения своих первых хозяев, и теперь заводчица бьет тревогу: щенка по кличке Лорд тайно перепродали третьим лицам, а новые «владельцы» оборвали все контакты. Об этом сообщает REGIONS .

Изначально Лорда продали во Владимирскую область, но там быстро поняли, что не справятся с мощной и своенравной собакой. Не став возвращать щенка заводчице, они сбыли его неизвестным покупателям, после чего связь с ними потерялась. По одной из версий, собаку могли просто выбросить или отдать случайным людям. Сейчас география поисков сузилась до трех городов: Наро-Фоминск, Ногинск и Брянск. Приметы: кобель, окрас тигровый, возраст девять месяцев, родился 30 сентября 2025 года.

Ветеринарный врач Анастасия Ковалева предупреждает: для кане-корсо этот возраст — критический период формирования характера и социальных привычек. Постоянная смена хозяев — верный путь к психологическим травмам, страху или неконтролируемой агрессии. На улице же гиганта ждёт голод, инфекции, травмы под колесами и неизбежные деформации суставов из-за неправильного питания.

Ранее в Индии женщина вышла замуж три раза за пять месяцев, чем привлекла полицию.