Навроцкий выдернул орден у Зеленского: высшая награда Польши аннулирована

Президент Польши Кароль Навроцкий в жестком демарше лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, которую украинский лидер получил в 2022 году. Об этом сообщает Lenta.ru.

Причиной стал скандальный шаг Киева: присвоение одному из подразделений ВСУ названия «Героев УПА*» — организации, вызывающей острую болезненную реакцию в Польше из-за исторических трагедий.

Навроцкий в видеообращении заявил, что президент обязан блюсти честь этой награды, и после консультаций с Советом принял беспрецедентное решение. Он прямо связал свое решение с тем, что Зеленский «согласился» на использование имени УПА для боевой единицы украинской армии. Для Польши, где память о Волынской резне жива до сих пор, это стало красной чертой, которую нельзя переступать, даже ради союзника.

Орден Белого орла вручается за выдающиеся заслуги перед государством, и его лишение — чрезвычайно редкий акт, тем более в отношении действующего главы соседнего государства.

Ранее в Совфеде оценили идею прекращения огня по линии боевого соприкосновения.

*признана экстремистской организацией и запрещена в Российской Федерации.