Что сеять на рассаду и сажать 9 апреля 2026 по лунному календарю: благоприятные работы в саду и огороде

9 апреля 2026 года Луна находится в убывающей фазе (третья фаза). Ключевая особенность этого дня — положение ночного светила в плодородном знаке Козерога. Вместе с убывающей Луной Козерог создает уникальные условия: сокодвижение направлено к корням, что делает эту дату идеальной для закладки основы будущего урожая.

Козерог — знак средней плодородности. Растения, посаженные под его покровительством, дают урожай, который отличается отменной лежкостью и долго хранится. Полученные семена будут обладать высоким качеством и отличной всхожестью на протяжении нескольких лет. Культуры развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми и устойчивыми к засухе и перепадам температур. Энергия этого знака также идеально подходит для замачивания семян.

Работы в огороде

Сегодня время посвятить «низу» — тому, что растет под землей. Главная задача — посев корнеплодов. Убывающая Луна и практичный Козерог обеспечат им отличное развитие. Время идеально подходит для посева петрушки, укропа, а также высадки рассады с учетом региональных погодных особенностей.

В число приоритетных культур также входят:

Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, репа, пастернак, корневая петрушка и сельдерей.

Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель.

Бобовые: горох, фасоль, бобы.

Важно: рост надземной части у таких культур будет не слишком быстрым — вся энергия сейчас уходит на формирование мощных корней. Не переживайте, это временное явление, залог будущего богатого урожая.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Убывающая Луна в Козероге — прекрасное время для ухода за садом. Энергия дня способствует оздоровлению многолетних насаждений. Займитесь:

Санитарной и формирующей обрезкой: удалите сухие, больные и загущающие крону ветви.

Обработкой от вредителей и болезней: проведите профилактическое опрыскивание, пока не распустились почки.

Рыхлением и мульчированием приствольных кругов: улучшите доступ воздуха к корням.

Работы с цветами

День подходит для посадки и деления многолетников, а также для посева однолетников. Крепкая корневая система, заложенная сейчас, обеспечит растениям выносливость и обильное цветение.

Благоприятно:

посадка и пересадка роз, пионов, флоксов, лилий;

посев семян однолетних цветов (астры, бархатцы, циннии) на рассаду;

посадка луковичных и клубнелуковичных культур (гладиолусы, георгины, лилии).

Общие рекомендации по работам: