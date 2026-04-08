Что сеять на рассаду и сажать 9 апреля 2026 по лунному календарю: благоприятные работы в саду и огороде
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
9 апреля 2026 года Луна находится в убывающей фазе (третья фаза). Ключевая особенность этого дня — положение ночного светила в плодородном знаке Козерога. Вместе с убывающей Луной Козерог создает уникальные условия: сокодвижение направлено к корням, что делает эту дату идеальной для закладки основы будущего урожая.
Козерог — знак средней плодородности. Растения, посаженные под его покровительством, дают урожай, который отличается отменной лежкостью и долго хранится. Полученные семена будут обладать высоким качеством и отличной всхожестью на протяжении нескольких лет. Культуры развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми и устойчивыми к засухе и перепадам температур. Энергия этого знака также идеально подходит для замачивания семян.
Работы в огороде
Сегодня время посвятить «низу» — тому, что растет под землей. Главная задача — посев корнеплодов. Убывающая Луна и практичный Козерог обеспечат им отличное развитие. Время идеально подходит для посева петрушки, укропа, а также высадки рассады с учетом региональных погодных особенностей.
В число приоритетных культур также входят:
- Корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, репа, пастернак, корневая петрушка и сельдерей.
- Луковичные и клубневые: лук на репку, чеснок, картофель.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы.
Важно: рост надземной части у таких культур будет не слишком быстрым — вся энергия сейчас уходит на формирование мощных корней. Не переживайте, это временное явление, залог будущего богатого урожая.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Убывающая Луна в Козероге — прекрасное время для ухода за садом. Энергия дня способствует оздоровлению многолетних насаждений. Займитесь:
- Санитарной и формирующей обрезкой: удалите сухие, больные и загущающие крону ветви.
- Обработкой от вредителей и болезней: проведите профилактическое опрыскивание, пока не распустились почки.
- Рыхлением и мульчированием приствольных кругов: улучшите доступ воздуха к корням.
Работы с цветами
День подходит для посадки и деления многолетников, а также для посева однолетников. Крепкая корневая система, заложенная сейчас, обеспечит растениям выносливость и обильное цветение.
Благоприятно:
- посадка и пересадка роз, пионов, флоксов, лилий;
- посев семян однолетних цветов (астры, бархатцы, циннии) на рассаду;
- посадка луковичных и клубнелуковичных культур (гладиолусы, георгины, лилии).
Общие рекомендации по работам:
- Благоприятно: Посев корнеплодов, бобовых и луковичных; замачивание семян; работы с почвой (рыхление, окучивание); обработка от вредителей; санитарная обрезка; посадка многолетников и декоративных кустарников.
- Нежелательно: Пересадка растений с тонкими, легкоранимыми корнями (например, огурцы и тыквы), так как корневая система сейчас особенно уязвима; любые активные работы с надземной частью, если она требует быстрого роста.