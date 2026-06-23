Пивной Апокалипсис в Германии: 399-летняя пивоварня рухнула под ударами зеленой энергетики и падения спроса

В Брауншвейге рухнула легенда, пережившая четыре века, — пивоварня Hofbrauhaus Wolters GmbH, открывшаяся еще в 1627 году, подала на банкротство. Почти 400 лет традиций, варки и немецкой педантичности оказались бессильны перед новыми реалиями: немцы перестали пить, а счета за электроэнергию превратились в неподъемное бремя. Об этом сообщает Bild.

Проблемы назревали давно: в 2025 году потребление пива в Германии обвалилось на 5,8%, достигнув минимума за три десятилетия. Немцы все чаще предпочитают без алкогольные напитки и воду, а традиционные пивные залы пустеют. Однако главный удар по Wolters нанесли не только вкусы, но и цены на электричество, которые в ФРГ бьют все рекорды. Производство пенного напитка требует огромных энергозатрат, и в условиях бесконечного удорожания киловатта старые заводы просто перестали быть рентабельными.

Союз германских пивоваров констатирует: отрасль в глубоком кризисе. За шесть лет с карты исчезли 137 пивоварен, и даже гиганты не чувствуют себя в безопасности.

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