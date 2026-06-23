Леопарды, обезьяны и жареные муравьи: россиянка рассказала, как выживает в африканской глуши

Кемеровчанка Юлия, променявшая сибирские снега на африканскую саванну, в 2018 году рванула в Уганду с мужем и детьми — и теперь ее дом штурмуют стаи обезьян, а на ужин соседи подают жареных крылатых муравьев. Об этом сообщает Lenta.ru.

Семья поселилась в селе, затерянном посреди джунглей. По словам Юлии, леопарды и антилопы бегали прямо у калитки, а три вида обезьян — веселые, наглые и голодные — постоянно пытались прорваться в дом. Самой большой проблемой, однако, оказались не хищники, а змеи и гигантские белые муравьи с крыльями. Однажды ночью свет на участке привлек полчища насекомых — утром Юлия вышла на двор и обомлела: миллионы муравьев устилали землю сплошным ковром. Часть залетела в дырку у скважины и начала гнить, угрожая воде.

Но местные соседи не растерялись: они собрали муравьев, сложили в мешки и отнесли на кухню. Как выяснилось, крылатые муравьи — местный деликатес, их жарят и едят, утверждая, что это чистый белок и очень вкусно. Сама Юлия пробовать не решилась, но соседи заверили: лакомство лучше любой курятины. Теперь экс-сибирячка знает, что такое настоящий африканский колорит, и шутит: домашние тараканы в России уже не кажутся проблемой.

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