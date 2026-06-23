Острые шипы для защиты: эксперты объяснили, как избежать травм от рыбы-хирурга в Египте

Российским туристам, отдыхающим на популярных курортах Египта, напомнили о мерах предосторожности при встрече с рыбой-хирургом. Эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд в беседе с РИА Новости заверил, что эти морские обитатели не нападают на людей первыми. Достаточно соблюдать дистанцию, чтобы полностью исключить риск травм.

По словам специалиста, острые шипы, расположенные у хвостового плавника рыбы-хирурга, используются исключительно для защиты в случае реальной угрозы. Директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан подтвердил, что любое агрессивное поведение со стороны рыбы-хирурга связано исключительно с охраной гнезд и икры в период размножения. В остальное время рыба миролюбива и избегает контактов с человеком.

Туристам рекомендуют не трогать рыбу руками, не пытаться кормить ее и не подплывать слишком близко, особенно в местах, где видны скопления икры. При случайной встрече с рыбой-хирургом следует сохранять спокойствие и медленно отплыть в сторону. В случае пореза об острый шип необходимо сразу же обратиться к медикам, так как рана может быть глубокой и болезненной. Однако, как подчеркивают эксперты, такие инциденты редки и случаются лишь при грубом нарушении правил поведения в воде. Местные власти и туроператоры регулярно информируют отдыхающих о правилах безопасности при плавании на коралловых рифах, где чаще всего встречается этот вид. Сами египетские пляжи обычно огорожены защитными сетками, что сводит вероятность встречи к минимуму. Дайверам и снорклерам стоит быть особенно внимательными в период с мая по август, когда у рыбы-хирурга сезон нереста. В целом, при разумном поведении отдых на Красном море остается безопасным и комфортным.

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