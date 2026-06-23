Спасенный пилот F-15 рассказал об «инопланетных» дронах Ирана, напоминающих медузу с щупальцами

В интервью CNN летчик описал дроны, напоминающие медуз: несколько устройств были соединены между собой и двигались как единый организм, причем аппараты поменьше располагались под более крупными, подобно щупальцам. Увиденное он охарактеризовал как «что-то просто инопланетное».

Американский военный, имя которого не раскрывается, был сбит во время выполнения боевого задания, однако успел катапультироваться и был спасен. По его словам, он впервые столкнулся с такой конфигурацией беспилотников. Ранее подобных сообщений от союзников по НАТО не поступало. Авторы материала CNN подчеркнули, что если показания пилота соответствуют действительности, то Иран совершил тревожный шаг вперед в развитии беспилотных технологий. В Пентагоне пока не комментируют эту информацию, однако аналитики уже обратили внимание на возможное использование роевых тактик, где дроны взаимодействуют друг с другом для выполнения разведывательных или ударных задач. Описанная конструкция может указывать на новый уровень координации и управления БПЛА.

Ранее эксперт Ауд предупредил россиян о травмах при нападении рыбы-хирурга в Египте.