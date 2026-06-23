24 тысячи кристаллов и 50 часов работы: Ольге Бузовой изготовили костыли ручной работы со стразами Swarovski

По словам Киповой, на украшение костылей ушло 50 часов кропотливого ручного труда. Мастер инкрустировала опоры 24 тысячами кристаллов Swarovski. Дизайнер призналась, что главной сложностью заказа были не объем работы, а жесткие сроки исполнения.

Напомним, 12 июня Бузова поскользнулась в душе у себя дома и получила травму колена. Врачи провели операцию, после чего предписали певице беречь ногу и ограничить нагрузку. 23 июня артистку выписали из медицинского учреждения. В своих соцсетях она уже успела показать новый аксессуар, который теперь станет частью ее образа на время реабилитации.

Сама Бузова пока не комментировала стоимость инкрустированных костылей. Однако пользователи сети уже оценили дизайн, разделившись на восторженных поклонников и критиков, считающих такой декор излишне пафосным. Тем не менее, для певицы, известной любовью к ярким и нестандартным вещам, появление подобного аксессуара выглядит вполне органично. Впереди у нее долгий период восстановления, и, по всей видимости, костыли будут ее постоянными спутниками.

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