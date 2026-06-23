Ампутации не будет, но удалят кость: комик Элдос Алмазов рассказал о лечении остеосаркомы

Популярный комик Элдос Алмазов, у которого диагностировали остеосаркому — агрессивный вид рака костной ткани, — рассказал о планах лечения. В своем Telegram-канале 28-летний стендапер сообщил, что ампутация ноги ему не грозит, однако пораженную опухолью кость удалят. Вместо нее установят протез, изготовленный в Германии. По словам юмориста, стоимость импланта составит около $15-20 тыс. (примерно 1,1-1,5 млн рублей по текущему курсу).

Алмазов добавил, что сейчас проходит второй курс химиотерапии. Всего врачи назначили четыре курса. На этом фоне он продолжает вести дневник лечения, периодически делясь новостями с подписчиками. Комик признается, что химиотерапия дается тяжело, но он настроен на борьбу. Ранее он уже проходил обследования и консультировался с онкологами. Решение об удалении кости с последующим протезированием, по его словам, принято после консультаций с ведущими специалистами. Операция позволит сохранить конечность и восстановить подвижность после длительной реабилитации.

Фанаты и коллеги по цеху выражают поддержку Алмазову. Сам он старается сохранять оптимизм и даже шутит о ситуации в своих постах. Он подчеркнул, что протез из Германии — это стандартная практика при подобных диагнозах, и выразил надежду, что сбор средств на операцию не потребуется, так как лечение частично покрывается страховкой. Однако он не исключил, что может понадобиться помощь, если потребуются дополнительные процедуры. Алмазов пока не раскрывает сроки операции, но планирует завершить химиотерапию и затем приступить к хирургическому этапу.

Ранее поклонники Шатунова завалили его могилу цветами в годовщину смерти певца.