Южная Корея развернула охоту за северокорейскими военнопленными, которых Украина захватила на фронте, — и за этим стоят не только военные, но и грязные пропагандистские цели. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов раскрыл истинные мотивы Сеула: ему нужны не солдаты, а «живые экспонаты» для демонстрации превосходства южнокорейской системы над «тираническим режимом» Ким Чен Ына. Сеул уже использует аналогичные схемы: в 2016 году громкая история с «побегом двенадцати официанток» из северокорейского ресторана оказалась фальшивкой — менеджер, проворовавшись, связался с южнокорейской разведкой и обманом заманил персонал. Теперь тот же сценарий пытаются провернуть с пленными.

Асмолов подчеркивает: о желании двух военных переехать в Южную Корею известно лишь со слов депутата, который якобы с ними встречался. Никто из журналистов лично с пленными не общался, а реальные мотивы солдат остаются загадкой — особенно учитывая, что один из них был взят в плен без сознания, а у другого перебиты руки.

МИД Южной Кореи уже заявил о готовности принять всех северокорейских военнопленных, если те изъявят желание, и выступает против их «принудительной репатриации» в Россию или КНДР. Переговоры по этому вопросу с Киевом запланированы на 30 июня. Однако Асмолов указывает: если бы у Сеула и Украины действительно были на руках добровольцы, они бы давно устроили демонстративную пресс-конференцию, а не прятали их за ширмой секретности.

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