Москвичам посоветовали пересесть на метро

В среду, 24 июня, в Москве вводятся локальные ограничения дорожного движения в центральной и юго-восточной частях города. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сообщение в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве предупредили, что завтра на указанных территориях возможны временные перекрытия улиц. В связи с этим привычные маршруты могут стать недоступными, а время в пути — существенно увеличиться. Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать альтернативные маршруты, выезжать с запасом времени и пользоваться общественным транспортом, особенно подземкой.

Точные улицы и время перекрытий в сообщении не уточняются. Обычно такие меры связаны с проведением массовых мероприятий, ремонтными работами или проездом официальных кортежей. В Дептрансе также напомнили, что в часы пик загруженность дорог в центре традиционно высока, и дополнительные ограничения могут создать серьезные заторы. Поэтому метро остается самым надежным способом передвижения. Водителям, которым все же придется выехать на машине, советуют следить за оперативной информацией в навигационных приложениях и быть внимательными к временным дорожным знакам. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

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