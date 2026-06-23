Житель Подмосковья погиб при купании в Москве-реке

Во вторник днем в Москве-реке утонул 33-летний мужчина. Как сообщает MK.RU , погибший являлся жителем Московской области.

По предварительным данным, мужчина погиб около 17:00 в Москве-реке на территории Филевского парка. Информация о происшествии поступила в экстренные службы, спасатели оперативно прибыли на место, однако спасти 33-летнего жителя Подмосковья не удалось.

По предварительным данным, мужчина вошел в воду во время купания, но в какой-то момент перестал подавать признаки жизни. Очевидцы вызвали помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Тело погибшего извлекли из воды.

Что именно привело к трагедии пока не установлено. Правоохранители проводят проверку.