От вазелинового масла до таблеток при раке: какие лекарства исчезнут из аптек России

В июне 2026 года сразу 23 лекарственных препарата лишились регистрации в России, пишет MK.RU (Самара). Под отзыв попали как известные импортные средства, применяемые при лечении ВИЧ, онкологии и тяжелых аутоиммунных заболеваний, так и давно знакомые отечественные настойки и мази. В Минздраве заверили: почти на каждую позицию есть заменители, а чистка реестра направлена на повышение качества фармрынка.

Российский фармацевтический рынок переживает масштабную ревизию. В июне из государственного реестра исключили 23 лекарственных наименования. В списке оказались как дорогостоящие импортные препараты, так и недорогие средства отечественного производства, знакомые каждому.

Среди ушедших с рынка — препараты жизненно важных терапевтических групп. Регистрации лишился «Калетр»*, широко применяемый в антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции. Отозван и «Ремикейд»* от MSD — без него ранее не обходилось лечение тяжелых аутоиммунных патологий, включая ревматоидный артрит и болезнь Крона. Онкологическая практика потеряла «Спрайсел»* от Bristol-Myers Squibb и «Темодал»* от MSD. Из оборота также ушел железосодержащий «Космофер»*, который вводили внутривенно при выраженной анемии, и «Сандостатин ЛАР»* от Novartis, применяемый при акромегалии и нейроэндокринных опухолях.

Ревизия затронула не только иностранные бренды. Под нож попали и продукты Тверской фармфабрики: валериановые настойки с полынью, мазь «Гэвкамен»*, вазелиновое масло. В Минздраве эти позиции сочли либо морально устаревшими, либо не соответствующими современным требованиям к качеству и безопасности.

В ведомстве поспешили успокоить пациентов и врачей: практически на каждое исключенное средство уже есть дженерики или полноценные аналоги. Процесс отзыва регистраций в министерстве называют частью политики ужесточения надзора и повышения планки качества на фармрынке. По сути, это плановая чистка, которая должна очистить рынок от препаратов с недостаточной доказательной базой или устаревшим составом, при этом критически важные терапии остаются доступными за счет современных заменителей.

*Названия лекарственных препаратов и средств, упомянутых в материале, приведены исключительно в ознакомительных целях и не являются рекомендацией к применению.