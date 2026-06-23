«Преданный избранному делу»: Путин скорбит о смерти известного артиста РСФСР

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, актера и поэта-песенника Михаила Ножкина. Легендарный артист ушел из жизни 22 июня на 90-м году жизни. В телеграмме главы государства — слова поддержки близким и высокая оценка творческого наследия Ножкина.

О смерти известного актера театра и кино, поэта и автора песен сообщили в Союзе кинематографистов России. Уход артиста стал большой потерей для отечественной культуры.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Михаила Ножкина.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия… Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин также отметил, что в творчестве Ножкина с особой искренностью и проникновенностью звучали темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей и безграничной любви к Родине. Эти мотивы проходили красной нитью через все его стихи, песни и кинообразы, делая их близкими и понятными нескольким поколениям зрителей и слушателей.

Михаил Ножкин родился в 1937 году. За свою долгую творческую жизнь он сыграл десятки ролей в кино и театре, написал множество стихов и песен, многие из которых стали хитами и исполнялись на эстраде. Его голос и тексты знали в каждом доме. Одной из самых ярких страниц его биографии стало участие в культовом фильме «Они сражались за Родину», где он исполнил роль и песни, навсегда вошедшие в историю советского кинематографа.

Ножкин написал множество всенародно любимых песен, среди которых выделяются патриотический гимн «Я люблю тебя, Россия», пронзительный военный шедевр «Последний бой» и культовая бардовская баллада «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Его перу также принадлежат легкие эстрадные шлягеры «Последняя электричка», «Честно говоря», «Девчонка-проказница» и «Идет девчонка».

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