В Госдуме разгорелась дискуссия вокруг законопроекта о домашнем насилии. Глава комитета по делам семьи Нина Останина заявила «Газете.Ru» , что его принятие может отпугнуть мужчин от вступления в брак. Тем не менее она подчеркнула: мера обсуждаемая и важная.

В российском парламенте вновь заговорили о необходимости закона о домашнем насилии. Поводом стали поправки, которые депутат Ксения Горячева направила на отзыв в правительство. Они предусматривают возвращение уголовной ответственности за побои в отношении близких родственников уже за первый эпизод. Сейчас такая квалификация применяется только при повторном нарушении в период административного наказания.

Однако не все коллеги однозначно отреагировали на инициативу. Так, председатель комитета по защите семьи Нина Останина выразила опасение, что новый закон вызовет у молодежи страх перед браком. По ее словам, мужчины будут бояться любого прикосновения к жене, опасаясь, что это могут расценить как насилие. Она отметила, что 90% поддерживают принятие нового закона.

«Женщина боится возвращаться домой к агрессору — это не аргумент. Женщина годами не может добиться защиты — это не аргумент. Психика детей рушится, ломается — это не аргумент. Сотни женщин погибают от рук близких — это тоже не аргумент. А вот гипотетический мужчина, который может отказаться от брака из-за ответственности за побои, — это уже повод не принимать закон». — сказала она.

Депутат также заявила, что отказ от принятия закона ради сохранения статистики браков — это защита не семьи, а агрессора.

«Если человек создает семью только для возможности безнаказанно бить жену, то проблема точно не в законе. Семья — это про любовь, доверие и безопасность. Когда насилие предлагают терпеть ради статистики браков, защищают уже не семью. Защищают право сильного причинять вред тому, кто слабее», — добавила она.

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