«Чуть без ушей не осталась»: женщина-воин прошла ожесточенные бои СВО, а теперь помогает солдатам и их семьям

Подставить свое плечо в трудной ситуации необходимо. Так считает в прошлом боец СВО, а сейчас волонтер Валентина Строкова. Женщина возит посылки на передовую, окончила курсы, чтобы ухаживать за ранеными в госпиталях, а еще устраивает праздники для семей военнослужащих с детьми. Валентина рассказала корреспонденту «Подмосковье неделя» о том, как в 11 лет она оказалась на улице, просила помощи у президента, а потом отправилась добровольцем в зону СВО.

МЛАДШАЯ ИЗ 18 БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

Валентина приехала в столичный регион три года назад. До этого жила в Омске. Говорит, тогда на ее долю выпало немало испытаний. Валя – самая младшая из 18 братьев и сестер. Когда девочке было 11 лет, мама выгнала ее на улицу.

«Я ночевала в подвалах, искала там теплые трубы. А днем ходила работать. Мыла машины, торговала на рынке. В школу после этого, конечно, не ходила», – вспоминает женщина.

Мама Валентины родом из Узбекистана. Российского гражданства у нее не было. У дочки, соответственно, тоже. Она никак не могла сама оформить документы и решила обратиться к президенту.

«После того как оказалась на улице, я 10 лет прожила без гражданства и решила написать Владимиру Владимировичу. После этого мне дали гражданство. Я ему очень благодарна», – рассказывает она.

Валя начала возвращаться к нормальной жизни. Устроилась на работу. Сейчас удивляется: как трудное детство и время, когда она была никому не нужна и выживала, как могла, не сделали ее жестокой? Она стала верующей и решила нести людям добро.

«Я начала волонтерить еще в Омске. Кормила бездомных и помогала беременным женщинам, кому было трудно, лишь бы они не решились на аборт», – возвращается в прошлое Валентина.

Фото: [ из личного архива Валентины Строковой ]

ПРИСНИЛСЯ СОН

Начало СВО застало женщину уже в столице. В это время с ней произошел удивительный случай.

«Я еще не знала о начале спецоперации, но мне приснился сон. Я увидела российские войска и поняла – что-то происходит. Утром встала, все узнала и позвонила волонтерам, кто помогал в Мариуполе. Они сказали, что помощь нужна и чтобы я приехала своим ходом, централизованной групповой доставки туда не было», – объясняет доброволец.

Валя приехала в Мариуполь в разгар освобождения города от украинских националистов. Шли ожесточенные бои. Женщина там повидала всякое и не раз рисковала. Однажды машина с волонтерами, среди которых была и она, подорвалась на мине.

«Я не знаю как, но мы чудом остались не только живы, но даже обошлось без серьезных ранений», – содрогается волонтер.

Валентина решила вступить в ряды бойцов и была на фронте женщиной-воином.

«Свою службу я посвящаю моему дедушке. Он прошел Великую Отечественную. Мне нужно было перейти минное поле. Я настолько была уверена, что он оттуда меня видит и поддерживает и что мне помогает Бог, что прошла его смело и не боялась при этом», – вспоминает Валя.

Такой непростой жизненный опыт навел Валентину на определенные мысли.

«Наши солдаты, несмотря ни на что, – настоящие люди, у них есть любовь и сострадание. Во время обстрелов они накрывали меня собой. В этом читалось: «Только ты живи, выживи». К сожалению, многих уже нет на этом свете. А я есть благодаря им. И я очень бы хотела, чтобы потомки знали о спецоперации и чтили ее наряду с ВОВ», – говорит Валя.

У украинской армии такого отношения не увидела.

«Их военные творят зверства с мирными. Сколько я сама это слышала рядом с передовой в освобожденных поселках. Они делают это намеренно, им нравится», – продолжает женщина.

Валя участвовала в боевых действиях, несмотря на третью группу инвалидности. Было тяжело, потому она решила вернуться к волонтерству.

Фото: [ из личного архива Валентины Строковой ]

Сейчас женщина доставляет посылки на фронт, а еще купила костюмы зайца и мишки – теперь устраивает для детей бойцов представления.

«Я езжу и по столице, и по Подмосковью. Вот была в Электростали в семье, где четверо ребятишек. Как они были рады приходу Зайца! Чуть без ушей не осталась, как они меня тискали. Я с этими костюмами и на СВО езжу радовать людей. И, конечно, везу с собой подарки. Дарить людям любовь и счастье – это главная задача и главная радость для меня», – делится доброволец.

Кстати, Валентина окончила курсы младших медицинских сестер. Их проводят при больнице святителя Алексия в Москве. Теперь Валя отправится в госпитали столицы, Подмосковья и Донбасса помогать раненым.