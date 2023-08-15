«Да вы не волнуйтесь, у нас такая сила»: батяня-комбат погиб под минометным обстрелом, удерживая важный рубеж на СВО

Геннадий Баюр отличился на передовой как прекрасный комбат. Он поставил жизнь подопечных выше своей, за что ему впоследствии дали орден Мужества. Правда, уже посмертно.

На СВО он успел пробыть всего пару недель. У матери героя мы узнали, каким человеком он был.

Соорудил «качалку»

Баюр родился в Красногорском районе Брянской области в 1988 году. Спустя три года родители Геннадия переехали в Никольскую Слободу. Там мальчик и вырос.

Как говорит мама героя Наталья, ее сын был трудолюбивым и отзывчивым, умел быть настоящим другом.

«Еще будучи маленьким, Гена проявлял самостоятельность, спокойно переносил жизненные неурядицы и дисциплинированно выполнял поручения. Причем все эти качества замечательно сочетались с решимостью», — объясняет Наталья корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так как семья Гены жила в деревне, детство его было насыщенно трудом. Он помогал родителям по хозяйству и по дому. Парень обожал спорт. Любимыми предметами в школе у него были физика, математика, ОБЖ и, конечно, физкультура. Вместе с братом на своей летней веранде парни сами сделали спортивный зал. Они организовали самодельные железные блины и соорудили штанги. В такую импровизированную «качалку» приходили и друзья, которым тоже нравилось заниматься спортом.

«В школе Гена был лидером, за ним тянулись все ребята. Я на родительских собраниях тихо радовалась, потому что учителя всегда хвалили сына. Спокойный такой, умный и еще раз — решительный. После школы решил стать военным и стал им», — подчеркивает Баюр.

Фото: [ из личного архива семьи Баюр ]

Геннадий закончил Тульский артиллерийский инженерный институт — пригодился математический склад ума. Парень получил воинскую специальность «применение артиллерии в подразделениях воздушно-десантных войск». Баюр стал служить в десантно-штурмовом полку им. Святого Благоверного князя Александра Невского.

Комбат Петрович

Песня «Любэ» о батяне-комбате, кажется, была написала про Геннадия. Тот стал командиром батареи 234-го полка 76-ой десантно-штурмовой дивизии. Комбат Петрович — так его все звали.

Командование не раз поручало Баюру самые сложные военно-тактические задачи. Подразделения совершенствовали свой профессионализм на постоянных учениях, которые проводили по всей стране, в Белоруссии и других странах СНГ.

«К началу СВО Гена был уже опытным воином. В ВДВ он служил с 2005 года, его направляли помогать в Сирию, в Алеппо, где была очень напряженная обстановка. Перед каждой командировкой мне звонил. Я его слышала и спокойно мне было, ждали его домой», — замечает наша собеседница.

Так же было и в начале 2022 года. Гена успокоил маму: «Да вы не волнуйтесь, у нас такая сила! Ничего страшного не будет. Скоро приеду». А ребята ехали в Белоруссию на учения перед СВО.

Фото: [ из личного архива семьи Баюр ]

Глава лучшей батареи

На момент начала спецоперации Баюру было 33 года. Он всегда радел за своих подчиненных, заботился о них, и его первая батарея была лучшей по всем показателям.

На Украину Геннадий вместе с сослуживцами вошел одним из первых. И сразу ему стало понятно, что будет тяжело. К 11 марта капитан Баюр находился в Буче Киевской области. Он командовал артиллеристами, но ВСУ продолжали наступление, несмотря на нашу оборону.

Украинцы обсыпали российские войска минами. Одна из них взорвалась рядом с Геннадием Петровичем. Чудесный комбат погиб, но все же сохранил жизни товарищей в том бою и смог удержать рубеж.

В родной школе бойца дети чтут память павшего воина. Он останется в сердцах земляков навечно.

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