Вологда примерила статус новогодней столицы России — 2027: праздничный сезон стартует 12 декабря и продлится до 9 января. О том, во сколько обойдется поездка из Подмосковья, REGIONS рассказал туристический эксперт Артем Алексеев.

Жителям Подмосковья удобнее всего сначала добраться до Москвы, а оттуда уехать с Ярославского вокзала — дорога до Вологды занимает от 6 часов 40 минут до 9 часов. В обычные даты место стоит примерно от ₽1,3–2 тыс., но на новогодние даты цены выше: на некоторые отправления в конце декабря плацкарт предлагался от ₽2 тыс., купе — от ₽2,3–4 тыс. с человека.

Алексеев советует планировать поездку минимум на два-три дня: дорога занимает немало времени, поэтому ехать на один вечер нерационально. Если путешествовать вдвоем и провести в городе две ночи, на билеты туда и обратно стоит заложить примерно ₽8–12 тыс. на двоих, а на гостиницу — еще около ₽10–13 тыс. Итог зависит от даты, категории номера и того, насколько заранее забронировано жилье.

По данным Российского союза туриндустрии, на начало октября средняя стоимость ночи в вологодских отелях на новогодние праздники составляла около ₽5,1 тыс. Ранние бронирования при этом выросли на 41% год к году, так что ближе к праздникам выбор номеров может сократиться.

Главной площадкой станет Кремлевская площадь, но мероприятия пройдут и на площадях Бабушкина, Дрыгина и Революции, в Кремлевском саду и парке Ветеранов. Общая концепция получила название «Вологодское зазимье». Тем, кто хочет попасть на самые необычные события, эксперт советует ориентироваться на конкретные даты фестивалей.

Что в праздничной афише:

19 декабря — фестиваль русского валенка «Наваляй по-вологодски»;

26–27 декабря — фестиваль огненных искусств «Огниво»;

3–6 января — фестиваль уличных театров «В гостях у сказки»;

новогодняя ночь — большой концерт на Кремлевской площади.

Для семей с детьми Алексеев бы выбрал период с 3 по 6 января: прогулки по праздничному центру можно совместить с уличными спектаклями и фестивалем конструкторов. А если хочется встретить Новый год в праздничной атмосфере, лучше приезжать к 31 декабря, но жилье на эти даты нужно бронировать заранее.

Для первого знакомства с городом стоит оставить время на прогулку по историческому центру, посещение Вологодского кремля и Музея кружева. Поездку можно сделать насыщеннее, если заранее составить маршрут по праздничным площадкам и проверить расписание: часть фестивалей пройдет только в определенные дни.

При планировании бюджета на двоих на три дня с двумя ночами стоит ориентироваться примерно на ₽25–35 тыс. с учетом дороги, проживания и питания. Это предварительная оценка без крупных покупок и дополнительных экскурсий: точная сумма зависит от билетов и выбранного отеля.