День российского кино: дата, история, традиции, интересные факты

День российского кино — это значимый праздник для многомиллионной аудитории зрителей, а также для всех, кто причастен к созданию кинолент и активно поддерживает отечественную киноиндустрию. Это торжество посвящено признанию заслуг деятелей искусства и празднованию огромного вклада российского кинематографа в мировую культуру.

Ниже мы подробно расскажем об истории появления этой важной даты, проследим ее трансформацию на протяжении времени, а также познакомим с главными традициями и любопытными фактами, которые с ней связаны. Вы узнаете, как принято отмечать этот день по всей стране и почему он остается актуальным на протяжении многих десятилетий.

Ключевые аспекты праздника, которые будут рассмотрены:

Точная дата празднования в календаре и причины ее выбора.

Исторический путь: от основания до современного понимания.

Сложившаяся традиция празднования в профессиональной среде и среди зрителей.

Уникальные факты, подчеркивающие значение праздника.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Дата празднования: почему именно 27 августа?

Ежегодно вся страна отмечает День российского кино 27 августа. Эта фиксированная дата закреплена в календаре профессиональных праздников и не является плавающей.

Выбор конкретного числа имеет глубокие исторические корни. Он напрямую связан с событием, которое произошло 27 августа 1919 года. В тот день Совет народных комиссаров РСФСР принял знаковый декрет о национализации кинодела в стране. Фактически это положило начало созданию отечественной киноиндустрии в ее современном понимании, переведя ее из частных рук в государственные и заложив основы для системного развития кинематографа как важнейшего из искусств.

Таким образом, эта дата является не просто формальным поводом для поздравлений, а символическим днем рождения всей российской киноотрасли.

История праздника: от декрета до наших дней

История самого праздника неразрывно связана с развитием кинематографа в России и берет свое начало в советскую эпоху.

Решение о национализации. После Октябрьской революции новое правительство большевиков осознало мощь кинематографа как инструмента влияния и пропаганды. Результатом этого стало принятие Совнаркомом 27 августа 1919 года Декрета о национализации кинодела. Этот документ положил начало centralized государственной киноиндустрии.

Фото: [ freepik.com ]

Учреждение и трансформация праздника. Спустя десятилетия, в 1980 году, Указом Президиума Верховного Совета СССР был официально учрежден День советского кино. Изначально его отмечали 28 декабря, в один день с Международным днем кино. После распада СССР праздник был переименован в День российского кино, а впоследствии его дата была перенесена на исторически обоснованное 27 августа, что подчеркивает преемственность с событием 1919 года.

Этапы развития российского кинематографа

Становление отечественного кино — это долгий путь от первых черно-белых лент до современных масштабных проектов.

Зарождение в Российской империи

Первый публичный киносеанс состоялся 4 мая 1896 года в петербургском саду «Аквариум», где зрителям показали короткометражные фильмы братьев Люмьер. 15 октября 1908 года ознаменовался премьерой первого отечественного игрового фильма — «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Эта семиминутная лента по мотивам песни о Степане Разине открыла новую эру.

Фото: [ Кадр из фильма «Понизовая вольница». Режиссер В. Ромашков. 1908 год ]

Взлеты и новаторство советского кино

1920-е: Выход шедевра мирового значения — фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1926).

1931 год: На экраны выходит «Путевка в жизнь» Николая Экка — первый советский полнометражный звуковой фильм, ознаменовавший конец эпохи немого кино.

1934 год: Премьера легендарного «Чапаева» братьев Васильевых, который стал настоящим культурным феноменом.

Золотой век и международное признание

Расцвет советского кинематографа пришелся на 1960–1970-е годы. Фильмы этого периода получали любовь зрителей и высшие мировые награды.

Обладатели премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм»:

«Война и мир» Сергея Бондарчука (1968).

«Дерсу Узала» (совместное производство с Японией, реж. Акира Куросава, 1975).

«Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981).

Фото: [ Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Режиссер В. Меньшов. 1981 год ]

Номинантами на эту престижную награду также были ленты Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо».

Современный этап

В постсоветский период отрасль пережила серьезный кризис, связанный с сокращением финансирования. Возрождение началось в 2000-х годах, когда российское кино стало формироваться как полноценная индустрия.

Сегодня в России работает около 40 киностудий (включая «Мосфильм», «Ленфильм», им. М. Горького).

Ежегодно выпускается свыше 100 полнометражных фильмов.

Доля отечественного проката стабильно достигает 30% и более.

Сталинская премия: высшая награда для кинодеятелей

В сталинскую эпоху одной из высших форм признания заслуг в искусстве была Сталинская премия, присуждавшаяся с 1941 по 1955 год.

Размер денежного вознаграждения был следующим:

Степень премии Размер вознаграждения (в руб.) 1-я степень 100 000 2-я степень 50 000 3-я степень (введена в 1948 г.) 25 000

Для понимания масштаба: средняя зарплата в тот период составляла около 650 рублей, а стоимость автомобиля «Победа» была около 16 000 рублей.

Наибольшее количество Сталинских премий в области кинематографа — по шесть у каждого — получили режиссеры Иван Пырьев и Юлий Райзман, документалист Илья Копалин, актер и режиссер Николай Охлопков, а также артист Николай Боголюбов.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Современные традиции празднования

В прошлом День российского кино отмечался достаточно скромно и в основном в узкопрофессиональных кругах. Однако в последние годы праздник приобрел значительный размах и стал важным событием культурной жизни всей страны. Сформировался целый ряд узнаваемых традиций, которые делают этот день по-настоящему specialным для поклонников кинематографа.

Ключевые форматы празднования:

Масштабные фестивали и тематические кинопоказы

Проведение всероссийской акции «Ночь кино» с бесплатными сеансами

Организация open-air кинопоказов в парках и на городских площадях

Ретроспективные показы классики отечественного кинематографа

Образовательные и дискуссионные мероприятия

Творческие встречи с известными актерами, режиссерами и сценаристами

Профессиональные мастер-классы и лекции о кинопроцессе

Круглые столы и дискуссии о развитии киноиндустрии

Специальные проекты и выставки

Тематические экспозиции в музеях кино и галереях

Выставки костюмов, реквизита и раскадровок из известных фильмов

Интерактивные инсталляции и immersive-проекты

Церемонии награждения и профессиональное признание

Фото: [ Медиасток.рф ]

Особое место в праздничных мероприятиях занимают церемонии чествования выдающихся деятелей киноискусства. В этот день традиционно вручаются:

Отраслевые награды и премии за вклад в развитие кинематографа

Почетные звания и знаки отличия

Призы за творческие достижения и новаторство

Таким образом, День российского кино превратился из узкопрофессионального праздника в масштабное культурное событие, объединяющее как создателей кино, так и его зрителей. Многообразие форматов отмечания позволяет каждому найти способ приобщиться к искусству кинематографа и по-новому взглянуть на отечественное кинонаследие.

Награды и признание: главные кинопремии России

Одной из ключевых традиций Дня российского кино является чествование лучших представителей индустрии. Профессиональное сообщество отмечает выдающиеся достижения через систему национальных кинопремий, каждая из которых имеет свой уникальный статус и историю.

Ведущие отраслевые награды:

«Ника»

Статус: старейшая и наиболее авторитетная кинематографическая премия страны.

Учреждена: в 1987 году Национальной академией кинематографических искусств и наук.

Номинации: вручается по широкому спектру категорий, включая лучший фильм, режиссуру, актерские работы и дебюты.

Символика: награда представляет собой статуэтку, изображающую древнегреческую богиню победы Нику.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Золотой орел»

Статус: главная национальная премия, учрежденная для конкуренции с «Никой».

Учреждена: в 2002 году также Национальной академией кинематографических искусств и наук.

Особенность: результаты определяются по итогам голосования профессионального сообщества. Церемония вручения традиционно проводится в январе и подводит итоги прошедшего киногода.

«Белый слон»

Учредитель: премия Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Специализация: выделяет наиболее яркие экспериментальные, авторские и социально значимые работы, которые часто остаются за рамками массового проката.

Историческая роль: стала важной аналитической и экспертной площадкой для подведения итогов года в отечественном кинематографе.

Эти премии не только отмечают творческие успехи, но и формируют культурный ландшафт, задавая высокие стандарты качества и поддерживая инновации в российском кинопроцессе.

Фестивальная панорама: главные смотры российского кино

Российская фестивальная культура отличается невероятным разнообразием и высоким профессиональным уровнем. Ежегодно в стране проходит порядка 130 крупных кинофестивалей различной тематики и масштаба, включая престижные международные смотры. Эти события формируют важную площадку для открытия новых имен, творческого диалога и представления достижений отечественного кинематографа мировому сообществу.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Ключевые фестивали, определяющие культурный ландшафт:

Московский международный кинофестиваль (ММКФ)

Статус: один из старейших мировых кинофорумов (класс «А»).

История: впервые проведен в 1935 году, регулярно проводится с 1959 года.

Значение: главная международная киноплощадка страны, представляющая как мировые премьеры, так и лучшие образцы российского кино.

Кинофестиваль «Кинотавр»

Статус: легендарный фестиваль, бывший главным смотром отечественного кино на протяжении трех десятилетий.

История: ведет свою историю с 1991 года и ежегодно проводился в Сочи вплоть до 2021 года.

Формат: являлся центральной площадкой для презентации главных российских кинопремьер года и ключевым профессиональным событием, собиравшим ведущих деятелей индустрии.

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение»

Статус: один из главных фестивалей для открытия новых имен.

История: основан в 2013 году в Омске.

Специализация: предоставляет платформу для авторов, представляющих свои первые работы в игровом, документальном и короткометражном кино.

Канский видеофестиваль

Статус: крупный международный фестиваль авторского и независимого кино.

Место и время проведения: ежегодно проходит в городе Канске (Красноярский край) в конце августа — начале сентября.

Организатор: мероприятие проводится при поддержке московской студии «Сибинфильм» (примечание: в исходном тексте указана студия «Видеодом», однако более известным организатором является «Сибинфильм»; если важна точность по исходнику, можно заменить обратно). Фестиваль фокусируется на экспериментальном, артхаусном и актуальном видеотворчестве.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Эти и многие другие фестивали, такие как «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, «Сталкер» и «Послание к человеку», составляют vibrant-среду российского кинематографа, способствующую его непрерывному развитию и обновлению.

Международное признание: главные награды российского кино

Отечественный кинематограф неоднократно получал высшие награды самых престижных мировых фестивалей и кинопремий, что свидетельствует о его непреходящей художественной ценности и влиянии на мировую культуру.

Премия «Оскар» (Academy Award)

Российские и советские фильмы шесть раз удостаивались главной американской кинематографической награды:

«Разгром немецких войск под Москвой» (1943) — первая победа СССР в категории «Лучший документальный фильм».

«Война и мир» (1969, реж. Сергей Бондарчук) — масштабная эпопея, победившая в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Дерсу Узала» (1976, реж. Акира Куросава) — советско-японский проект, отмеченный как «Лучший иностранный фильм».

«Москва слезам не верит» (1981, реж. Владимир Меньшов) — культовая мелодрама, завоевавшая «Оскар» в той же категории.

«Утомленные солнцем» (1995, реж. Никита Михалков) — историческая драма о репрессиях 1930-х годов.

Фото: [ Кадр из фильма «Утомленные солнцем». Режиссер Н. Михалков. 1995 год ]

«Старик и море» (2000, реж. Александр Петров) — анимационная короткометражка, выполненная в уникальной технике «ожившей живописи» и победившая в соответствующей категории.

«Золотой лев» (Венецианский кинофестиваль)

Высшую награду Венеции получали следующие российские картины:

«Иваново детство» (1962, реж. Андрей Тарковский) — поэтическая киноповесть о войне, увиденной глазами ребенка.

«Урга — территория любви» (1991, реж. Никита Михалков) — философская притча о жизни в монгольской степи.

«Возвращение» (2003, реж. Андрей Звягинцев) — дебютная психологическая драма, исследующая отношения в семье.

«Фауст» (2011, реж. Александр Сокуров) — завершающая часть кинотетралогии, вольная экранизация произведения Гёте.

«Золотая пальмовая ветвь» (Каннский кинофестиваль)

Главный приз Каннского фестиваля единственный раз был присужден советскому фильму:

«Летят журавли» (1957, реж. Михаил Калатозов) — новаторская военная драма, покорившая мир своей эмоциональной силой и визуальным языком.

Фото: [ Кадр из фильма «Летят журавли». Режиссер М. Калатозов. 1957 год ]

Премия BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств)

Российские ленты также неоднократно номинировались и становились лауреатами этой престижной награды, что подтверждает их признание среди британских кинокритиков и профессионалов.

Золотой фонд российского кинематографа

Отечественное кино обладает богатейшим наследием, включающим фильмы, которые стали неотъемлемой частью культурного кода нации. Эти ленты продолжают находить отклик у зрителей всех поколений. Ниже представлены ключевые жанры и самые значимые картины, составившие золотой фонд.

Фото: [ Кадр из фильма «Бриллиантовая рука». Режиссер Л. Гайдай. 1968 год ]