Синоптики пообещали москвичам до +26 градусов в субботу

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, в субботу, 6 июня, воздух в Москве прогреется до +26 градусов.

Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится. Днем столбики термометров в столице покажут от +24 до +26 градусов. К ночи на воскресенье температура может опуститься до +8.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось о том, что народные художественные промыслы Подмосковья представлены на ПМЭФ-2026.