«Гул в небе над дачами». Над Ленинградской областью ПВО уничтожила 25 беспилотников

Над территорией Ленинградской области средства противовоздушной обороны уничтожили двадцать пять беспилотных летательных аппаратов.

Параллельно боевые расчеты продолжают выполнение задач. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в «Максе».

Первые данные о ликвидированных дронах поступили в 05:37 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что более 10 поездов задержаны в Крыму после введения ограничений.