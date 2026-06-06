«Кадровый голод на максимуме». На одного безработного в РФ приходится 18 вакансий

В России на одного безработного человека приходится около 18 вакансий. Такую статистику привела вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на заседании комиссии Госсовета по направлению «Кадры» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. Если в 2021 году у нас на одного безработного приходилось 8 вакансий, то сейчас у нас это 18. Но тем не менее видим, что 2025 год показал здесь положительный тренд», — отметила она.

Голикова также добавила, что уровень занятости в самых многочисленных возрастных категориях — от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет — повысился с 87% и 90% до 91% и 93% соответственно.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Ключевая тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа форума сосредоточена на выработке новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Организатором выступает Фонд Росконгресс, генеральный информационный партнер — ТАСС.

Ранее президента РФ Владимир Путин сообщил, что зарплаты в России выросли на 30% за пять лет.