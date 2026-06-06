«Тихий побег от суеты». Российские туристы всё чаще выбирают поездки по монастырям и жизнь в отдалённых сёлах

Внутренний туризм в России продолжает развиваться, и путешественники все чаще обращают внимание на необычные форматы отдыха. Одним из наиболее заметных запросов последнего времени стали так называемые «монастыринг» (поездки по монастырям) и «избинг» (проживание в отдаленных сельских населенных пунктах). Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказала президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом "переоткрытии" ниш, которые вдруг вышли на поверхность и заинтересовали больше путешественников», — пояснила Ломидзе. «Например, монастыринг или избинг, что в переводе на русский язык — просто поездка по монастырям или проживание в отдаленном селе», — добавила глава ассоциации.

Кроме того, руководитель АТОР отметила растущий интерес соотечественников к обучению народным художественным промыслам. Сегодня туристы хотят не просто посетить небольшой город, но и освоить древние ремесла.

«Или поучаствовать в сборе урожая яблок — это уже агротуризм», — подчеркнула Ломидзе.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

Ранее сообщалось о том, что народные художественные промыслы Подмосковья представлены на ПМЭФ-2026.