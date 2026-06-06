Петербуржцев призвали оставаться в своих домах: город попал под массированный удар дронов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в канале на платформе «Макс» проинформировал, что утром 6 июня город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

По информации Беглова, в городе с ночи работают средства противовоздушной обороны.

Губернатор обратил внимание на рекомендацию Оперативного штаба, согласно которой петербуржцам советуют оставаться в своих квартирах и домах, не выходить на улицу. Власти также предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета.

«О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Ленинградской области Дрозденко в канале на платформе «Макс» утром 6 июня сообщил, что над регионом было сбито 86 БПЛА. Он отметил, что боевая работа в области продолжается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники долетели до Абхазии, в зоне риска также находилась Москва.