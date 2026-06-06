Врач-оториноларинголог назвал шесть способов избавиться от храпа в домашних условиях

Сон в позе на боку помогает ослабить храп — в отличие от положения на спине, при котором язык и мягкое нёбо могут смещаться назад и перекрывать воздушный поток. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Дмитрий Горин, врач-оториноларинголог, ринохирург и кандидат медицинских наук.

«В домашних условиях существует несколько методов, которые могут помочь уменьшить или избавиться от храпа. Один из них — изменение положения тела во сне. Храп чаще возникает, когда человек спит на спине, так как язык и мягкое небо могут западать и частично перекрывать дыхательные пути. Попробуйте спать на боку, для этого можно к ночной рубашке или майке пришить маленький резиновый шарик, чтобы при позиции на спине был дискомфорт и человек поворачивался набок — это часто значительно снижает храп», — сказал врач.

Кроме того, по словам Горина, уменьшить или вовсе убрать храп помогает нормализация массы тела: лишний вес ведет к отложению жировой ткани в области шеи, что сужает дыхательные каналы. Также рекомендуется отказаться от алкоголя и седативных препаратов за три-четыре часа до сна — эти вещества расслабляют мускулатуру горла, усиливая храп и вдвое увеличивая продолжительность ночных остановок дыхания.

«Установите режим сна, ложитесь и вставайте в одно и то же время, избегайте переутомления — это помогает нормализовать дыхание. Используйте увлажнитель воздуха: сухой воздух раздражает слизистые оболочки, что может усиливать храп. Если храп связан с заложенностью носа (например, при простуде или аллергии), можно использовать солевые растворы для промывания носа или сосудосуживающие капли, но не более трех-пяти дней подряд», — рассказал врач.

Ранее врач Харина сообщила о том, что нарушение сна из-за храпа повышает риск ожирения и гипертонии.