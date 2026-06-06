Справка на аллергию в помощь: как россиянам добиться вырубки тополя — мнение юриста

Россиянам, страдающим от тополиного пуха, юрист подсказал инстанции для подачи жалоб. Адвокат Олег Зернов в интервью РИА Новости назвал три адреса: управляющая компания, местный муниципалитет и городская администрация.

«Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ, вопросы благоустройства и озеленения территории относятся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). Поэтому, если тополь находится на придомовой территории МКД, манипуляции с ним проводить без общего собрания собственников нельзя. В случае их согласия идет обращение уже в управляющую компанию (УК) с требованием спиливания или вырубки дерева», – рассказал собеседник агентства.

Защитник прав граждан высказал мнение, что сотрудники УК вряд ли будут торопиться с вырубкой дерева, если оно не признано аварийным. Чтобы повлиять на решение коммунальщиков, понадобятся весомые аргументы. Зернов рекомендовал заранее собрать подтверждения того, что конкретный тополь мешает нормально жить, — например, справку о том, что он провоцирует сильную аллергическую реакцию.

По информации эксперта, когда проблемное дерево находится не во дворе, а за его границами, обращаться с претензией нужно в другие инстанции: муниципалитет, администрацию города или поселка, а также специализированные природоохранные структуры.

Итоговое решение по поводу обрезки веток или полного удаления растения выносится не произвольно. Оно базируется на двух ключевых моментах — текущем состоянии самого дерева и нормах, закрепленных в региональном законодательстве.

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