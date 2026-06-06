Атака БПЛА 6 июня: беспилотники долетели до Абхазии, в Ленобласти сбили 86 БПЛА, в зоне риска находилась Москва

В ночь на 6 июня противник предпринимал попытки атаковать регионы РФ. Над Ленинградской области было устранено 86 дронов, но по состоянию на утро угроза беспилотной опасности не отменена. В сторону Москвы также направлялись дроны, которые были сбиты. Согласно официальным данным Минобороны РФ, вражеские объекты были замечены над территорией Республики Абхазия.

Сбиты 86 БПЛА: боевая работа в Ленинградской области продолжается до сих пор

В ночь на 3 июня над Ленинградской областью сбиты 86 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в канале на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Глава области также уточнил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

«Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА. Боевая работа продолжается», — проинформировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Попытки атаковать Москву: девять БПЛА за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс» в ночь на 6 июня информировал жителей и гостей города о попытках противника нанести удар по столице. По состоянию на утро субботы на подлете к городу силами ПВО Минобороны был сбит девятый БПЛА за ночь. Каждый раз место инцидента обследовали специалисты экстренных служб.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотная опасность на Кавказе

Режим беспилотной опасности отменен на территории Чеченской Республики. Об этом проинформировала единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщило РИА Новости.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в канале на платформе «Макс» также проинформировал об отмене беспилотной опасности в регионе.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Севастополе и Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе «Макс» написал, что в ночь на 3 июня силы ПВО отражали атаку противника. По его данным, БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. На данный момент глава региона располагает предварительной информацией, согласно которой никто из жителей не пострадал. Данные о разрушениях также не поступали.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны вместе с мобильными огневыми расчетами ликвидировали два вражеских беспилотных летательных аппарата.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны» , — написал Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

Официальные данные Минобороны: 15 регионов РФ, Республика Абхазия и две акватории

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны, находившиеся на боевом дежурстве, перехватили и ликвидировали 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Атаке подверглись 15 регионов России и две акватории. БПЛА также были перехвачены над территорией Республики Абхазия.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей», — такую информацию опубликовали Минобороны РФ в официальном канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123.