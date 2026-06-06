«Зенит» купит полузащитника «Локомотива» Карпукаса

«Зенит» практически договорился о переходе полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Основные детали контракта с 23-летним опорником уже согласованы, утверждает источник «Чемпионата».

Ожидается, что в начале следующей недели стороны придут к окончательному соглашению.

Карпускас является воспитанником академии железнодорожников, за основную команду он играет с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 35 матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Контракт Карпукаса с железнодорожниками действует до 2027 года. Сообщалось, что «Локомотив» не может договориться с игроком о его продлении. Портал Transfermarkt оценивает футболиста, сыгравшего пять матчей за сборную России, в €7 млн.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал команду за игру во втором тайме против сборной Буркина-Фасо (3:0). Россияне убедительно выглядели в первой половине игры, но после перерыва резко сбавили обороны.