Русский язык под угрозой? Эксперт из музея Пушкина поставил точку в споре о сленге и заимствованиях

6 июня Россия отмечает День русского языка. Дата выбрана не случайно: в этот день родился А. С. Пушкин. Его перо высекало из народного говора, церковнославянской книжности и европейских веяний тот самый живой, гибкий инструмент, которым мы думаем, спорим и любим сегодня. Как появился праздник, почему спустя века Пушкин по-прежнему актуален и что происходит с русским языком — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сколько человек в мире пользуются русским языком?

Официальный статус Дню русского языка дал указ Президента РФ в 2011 году, ООН закрепила 6 июня в календаре многоязычия организации годом ранее. По данным ЮНЕСКО, сегодня русским владеют более 250 млн человек. И этот праздник популярен и значим.

Языковая революция Пушкина

Лингвисты до сих пор изучают пушкинские черновики: в них — лаборатория современного языка. Пушкин сознательно отошел от тяжеловесного «высокого штиля» XVIII века, впервые сделав разговорную речь литературной нормой.

Суть этой революции объяснил в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» заместитель директора Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Больших Вяземах Владимир Сизов.

«До Пушкина в русском языке существовала настоящая пропасть. Был высокий, церковнославянский слог. Им писали оды. И была простая народная речь. Дворянство же часто вовсе не знало русского, говорило на французском. Пушкин смешал высокую лексику с разговорной, добавил легкости — и его поэзия стала понятна всем. Тот порядок слов, синтаксис и ритм, который мы до сих пор считаем естественным и приятным нашему уху, дал именно он. Мы не отошли от языка Пушкина, мы на нем говорим!» — сказал собеседник издания.

Более 70% базового синтаксиса и лексического фонда современной прозы восходят к пушкинским текстам.

Фото: [ сommons.wikimedia/Николай Николаевич Ге ]

Что происходит с русским языком?

Но язык не музейный экспонат — он дышит и обновляется. Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН ежегодно фиксирует сотни новых слов, показывая, как цифровая среда, наука и миграционные процессы обновляют лексику.

Однако, по наблюдениям Сизова, эти тенденции не угрожают классическому наследию.

«Сейчас модные слова живут максимум три года. Даже подростки, которые активно используют новый сленг, становясь взрослее, чаще всего от него отказываются. Простые русские слова остаются. В этом плане за язык переживать не стоит», — уверен музейный работник.

Связующее звено

При этом русский язык остается стержнем для 190 народов страны. В многонациональной России он выполняет роль моста: на нем звучат переводы эпосов малых народов, читают учебники в школах Якутии и ведут переговоры на форумах в Казани.

По данным Росстата, более 99% жителей РФ свободно владеют русским языком, и именно он обеспечивает функционирование системы образования, здравоохранения и судопроизводства в самых отдаленных регионах.

В 2026-м, объявленном Годом единства народов России, праздник звучит особенно актуально. Русский язык — платформа диалога. Он сохраняет идентичность каждого, кто владеет им, и одновременно создает общее культурное поле.

Фото: [ медиасток.рф ]

Бич времени — клиповое мышление

Правда, по словам Сизова, у этого поля есть новый вызов — клиповое мышление молодежи, выросшей на рилсах.

Но практика музея доказывает: Пушкин способен пробиться даже сквозь этот цифровой шум, если вовремя объяснить молодому человеку устаревшие слова и помочь их понять.

«Когда молодые люди открывают Пушкина, для них это становится чем-то невероятным. Год назад 20-летняя дочь моей знакомой случайно начала читать „Евгения Онегина“ и призналась: „Я просто отдыхала душой и медитировала под это чтение“. Если бы она знала это в школе, прочла бы раньше. Пушкин всегда актуален — он прописал все характеры, все жизненные ситуации, в его произведениях можно найти ответы на любые философские вопросы», — поделился эксперт.

Настоящая магия в том, что язык гениального поэта до сих пор звучит в наших голосах — естественно, понятно и по-пушкински красиво.

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