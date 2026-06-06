«Диван вместо очереди к терапевту». Москвичам предложат удалённо оценить состояние своего здоровья

Для этого потребуется лишь заполнить анкету, а интеллектуальная система самостоятельно проанализирует текущее состояние здоровья, рассчитает биологический возраст, предложит персональные рекомендации по питанию и назначит необходимые обследования. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в ближайшие недели стартует новая программа профилактических осмотров (чекапов), разработанная в соответствии с принципами активного долголетия. Этот проект призван дать горожанам возможность объективно оценить резервы своего организма, узнать свой биологический возраст и факторы риска, а также получить персональные консультации.

«Москва — продвинутый город, москвичи — продвинутые цифровые пользователи, поэтому мы запускаем эту новую программу чекапов практически в онлайн. Приходить в медицинские учреждения будет надо только в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате. Несколько слов о сути этой программы: по сути, чекап будет начинаться дома на диване», — пояснила Ракова.

Как уточнила заммэра, на первом этапе гражданам будет предложено заполнить опросник у себя дома. Затем алгоритм, обрабатывая полученные ответы, данные из электронной медицинской карты (включая сведения о хронических заболеваниях, ранее пройденных исследованиях и визитах к врачу), составит полную картину состояния здоровья.

Ракова добавила, что помимо стандартной анкеты жители смогут пройти ряд простых функциональных тестов, предложенных системой, а также самостоятельно внести показатели композитного состава своего тела. Вице-мэр напомнила, что в настоящее время у многих граждан есть «умные» часы или весы, которые позволяют получить эти данные. Альтернативно, пройти соответствующее измерение можно в многофункциональных центрах (МФЦ), центрах московского долголетия или поликлиниках. Вся эта информация будет в автоматическом режиме передаваться в электронную медицинскую карту.

«Проанализировав все эти данные, система будет выдавать вам автоматически ваш биологический возраст, анализировать возможные механизмы старения, сразу же давать рекомендации по питанию, поведению, образу жизни и назначать для вас с учетом ваших персональных рисков систему обследования, которая включает в себя и инструментальные, и лабораторные исследования. Вы приходите, записываетесь, даете необходимые анализы, дальше автоматически точно так же вам приходят их результаты и рекомендации, телемедицинская консультация с врачом», — разъяснила механизм работы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что личные визиты в лечебные учреждения потребуются лишь в тех случаях, когда состояние здоровья пациента подразумевает необходимость непосредственного динамического наблюдения, углубленного обследования или серьезного лечения.

«Надеюсь, эта программа понравится москвичам, и они будут еще более внимательно относиться к своему здоровью», — резюмировала Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось о том, что власти предложили усилить профилактику заболеваний у граждан 26–45 лет.