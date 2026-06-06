«Танцы до утра и застолье». В Переславле-Залесском мигрант устроил в съемной квартире ночной клуб и отказался съезжать

В городе Переславль-Залесский Ярославской области гражданин одной из стран ближнего зарубежья, арендовавший жилое помещение, организовал в нем подобие «ночного клуба». Об этом сообщили в телеграм-канале движения «Русская община».

Жильцы соседних квартир обратились к собственнику жилплощади с жалобами на громкую музыку по ночам, круглосуточные застолья с большим количеством гостей и шумные скандалы. Арендатор игнорировал все просьбы соблюдать тишину, а когда ему предложили освободить квартиру, в грубой форме отказался выезжать.

Владелец недвижимости обратился за помощью к дружинникам. Те организовали встречу с квартирантом и в ходе беседы убедили его съехать в течение двух дней.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтеюганске владелица квартиры получила штраф за фиктивных мигрантов.