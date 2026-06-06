Всего год тренировок и уже чемпион: шестилетний житель Химок взял финал «Школьной лиги тхэквондо»

Шестилетний спортсмен из Химок Арсений Вересняк стал победителем финальных соревнований «Школьной лиги тхэквондо», сообщила администрация городского округа. Всего в турнире приняли участие более 300 юных бойцов — воспитанников различных секций и школ из всех городов Московской области.

По данным администрации, юный чемпион тренируется под руководством Сергея Вересняка. Наставник Арсения также занимает пост президента Федерации олимпийского тхэквондо городского округа Химки. Сам спортсмен занимается этим видом единоборств относительно недавно — около года.

Организаторами соревнований выступили региональная Федерация тхэквондо Московской области и Училище олимпийского резерва № 1. Созданный проект помогает наводить мосты между обычными школами и спортивными клубами.

Его главная цель — выявление одаренных детей, которые в перспективе смогут продолжить обучение в профильных учебных заведениях. Для самых маленьких участников подобные старты становятся отличной возможностью продемонстрировать свои навыки и набраться бесценного соревновательного опыта.

«Победа Арсения Вересняка — яркое доказательство того, что химкинская школа тхэквондо, представляемая клубом "Варяг", воспитывает настоящих бойцов. Совет депутатов гордится нашими юными талантами и продолжит поддерживать проекты, подобные "Школьной лиге", ведь именно здесь куется спортивный характер, дисциплина и воля к победе», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Тхэквондо — боевое искусство, пришедшее из Кореи с многовековой историей. Изначально техника разрабатывалась для подготовки военных, затем превратилась в национальный вид спорта, а позже была включена в программу Олимпийских игр.

На татами спортсмены активно применяют как удары ногами, так и руками — и в атаке, и для защиты. Среди всех школьных спортивных дисциплин тхэквондо уступает по массовости только карате. Регулярные занятия не просто укрепляют тело, но и воспитывают в детях дисциплину, учат их уважению к сопернику и тренируют самоконтроль.

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