Криминалист Михаил Игнатов объяснил, как Усольцевым удалось бесследно исчезнуть

«Я склоняюсь к тому, что всё‑таки никто их не убивал, что они скрылись сами. Они готовили этот побег очень тщательно. Самое главное, что им нужно было именно скрыться. Они не были в розыске, они могли легально взять билеты, куда‑нибудь улететь и больше не прилетать. Но тогда бы они оставили свой след: их данные бы засветились по маршруту, можно было бы проследить цепочку — как и куда уехали. А сейчас, в данный момент, они просто канули в никуда. Где они находятся и что с ними произошло, никто не понимает — даже, может быть, те, кому они очень нужны, кто их очень искал и очень ищет, от кого они скрылись. Я думаю, такие люди есть, кто крайне заинтересован», — заявил Игнатов.