Криминалист Михаил Игнатов объяснил, как Усольцевым удалось бесследно исчезнуть
Криминалист Игнатов: пропавших Усольцевых нужно искать за границей
В Красноярском крае поисковая группа, включающая спасателей и добровольцев, приступила к очередному этапу розыска бесследно исчезнувших членов семьи Усольцевых. Место проведения работ — район Кутурчинского Белогорья. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru высказал мнение, что силы направлены не туда, где действительно следует искать пропавших.
По оценке специалиста, Усольцевы живы и в настоящее время находятся за пределами России.
«Я склоняюсь к тому, что всё‑таки никто их не убивал, что они скрылись сами. Они готовили этот побег очень тщательно. Самое главное, что им нужно было именно скрыться. Они не были в розыске, они могли легально взять билеты, куда‑нибудь улететь и больше не прилетать. Но тогда бы они оставили свой след: их данные бы засветились по маршруту, можно было бы проследить цепочку — как и куда уехали. А сейчас, в данный момент, они просто канули в никуда. Где они находятся и что с ними произошло, никто не понимает — даже, может быть, те, кому они очень нужны, кто их очень искал и очень ищет, от кого они скрылись. Я думаю, такие люди есть, кто крайне заинтересован», — заявил Игнатов.
Эксперт добавил, что искать Усольцевых логичнее за рубежом. По его словам, при том уровне общественного внимания, которое вызвало исчезновение семьи, затеряться в глухой деревне внутри страны практически невозможно.
«При таком резонансе, который вызвало их исчезновение, где‑то в какой‑то деревушке затеряться крайне тяжело, потому что их лица знает вся страна. В любой деревне, небольшом городке их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — заключил Игнатов.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае с приходом тепла снова ищут пропавшую семью Усольцевых.