В истории исчезновения Усольцевых появилась версия о троих беглых преступниках
Криминалист Игнатов: говорить об убийстве семьи Усольцевых преждевременно
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Дело о пропаже Усольцевых (двое взрослых и ребенок) обрастает новыми обстоятельствами. Как стало известно, с 2025 года в регионе в розыске находятся трое особо опасных преступников. Криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru прокомментировал вероятность их причастности к инциденту.
«Безусловно, в круг подозреваемых входят те, кто потенциально мог совершить данное преступление, то есть лица, ранее судимые за подобные преступления, те, кто находится под особым контролем, под особым учётом. Их рассматривают в первую очередь как возможных исполнителей преступления. Но это возможно в том случае, когда есть явные признаки преступления. То есть речь идёт о ситуации, когда обнаружен труп с признаками насильственной смерти, выявлен характерный почерк убийства. В ситуации с Усольцевыми говорить о преступлении в отношении них пока преждевременно. Мы можем только строить версии: возможно, кто‑то совершил преступление, возможно, их убили, расчленили или иным образом утилизировали тела. Можно только предполагать», — пояснил эксперт.
Криминалист уточнил, что в ходе следственных мероприятий силовики проверили лиц, состоящих на особом контроле.
«В отношении них проводились и, возможно, сейчас проводятся различные оперативно‑розыскные мероприятия. Но в данный момент говорить о том, что Усольцевых убили, преждевременно — проверяется причастность к предполагаемому преступлению. Самого факта убийства нет», — сообщил Игнатов.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае с приходом тепла снова ищут пропавшую семью Усольцевых.