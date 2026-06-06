В истории исчезновения Усольцевых появилась версия о троих беглых преступниках

«Безусловно, в круг подозреваемых входят те, кто потенциально мог совершить данное преступление, то есть лица, ранее судимые за подобные преступления, те, кто находится под особым контролем, под особым учётом. Их рассматривают в первую очередь как возможных исполнителей преступления. Но это возможно в том случае, когда есть явные признаки преступления. То есть речь идёт о ситуации, когда обнаружен труп с признаками насильственной смерти, выявлен характерный почерк убийства. В ситуации с Усольцевыми говорить о преступлении в отношении них пока преждевременно. Мы можем только строить версии: возможно, кто‑то совершил преступление, возможно, их убили, расчленили или иным образом утилизировали тела. Можно только предполагать», — пояснил эксперт.