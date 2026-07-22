Грибы — яд для малыша: гастроэнтеролог назвала возраст, когда лесной деликатес превращается убийцу

Родители, которые спешат угостить годовалого малыша грибным супчиком, играют с огнём — гастроэнтеролог раскрыла жёсткие возрастные рамки и предупредила, что даже шампиньоны из супермаркета способны устроить бунт в незрелом пищеварительном тракте, не говоря уже о дарах леса с обочины. Об этом сообщает RT.

Мария Шаманская, врач-гастроэнтеролог, вынесла категоричный вердикт: детям до трех лет грибы противопоказаны категорически. Причина — физиологическая незрелость желудочно-кишечного тракта, который просто не справляется с грубой клетчаткой и специфическими белками хитина и гликогена. По словам Шаманской, любой гриб для такого малыша — это колоссальная нагрузка, которая может вылиться в срыв, боли и ферментный дисбаланс.

С трех лет медик разрешает вводить только культивируемые шампиньоны и вешенки — и то малыми дозами, после щадящей термической обработки. Но лесные грибы, подчеркивает Шаманская, остаются под строгим запретом вплоть до школьного возраста: они вдвое тяжелее перевариваются и несут букет рисков по качеству и безопасности.

Даже взрослым с чувствительным ЖКТ, метеоризмом или рефлюксом специалист советует обходить грибное меню стороной.

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