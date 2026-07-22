Простуда привела к ампутации обеих ног у полуторагодовалой девочки

В США полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги из-за редкого нарушения свертываемости крови, вызванного обычной простудой. Об этом сообщает Daily Mail. Ребенок выжил, но теперь передвигается на протезах и продолжает восстанавливаться.

В октябре 2023 года мать девочки Кори Лоден заметила, что дочь стала вялой и имела симптомы простуды. Однако спустя некоторое время состояние ухудшилось: сильно поднялась температура, губы и ступни приобрели багровый оттенок. Обеспокоенная американка вызвала врачей.

Скорая помощь доставила девочку в больницу в бессознательном состоянии. Медики диагностировали септический шок, вызванный ДВС-синдромом — редким нарушением свертываемости крови. Врачи оценили состояние маленькой пациентки как критическое. Вскоре у девочки стало стремительно увеличиваться сердце, экстренная операция выявила причину уязвимости перед инфекциями — селезенка отсутствовала или не работала.

Девочка выжила, но хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги. Сейчас ребенок чувствует себя лучше, передвигается на протезах и продолжает восстановление.