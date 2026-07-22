Роковая ошибка: ваши личные данные утекают в сеть через нейросети

Секретные переписки, финансовые отчеты и личные фото россиян оказались в открытом доступе из-за одной неосторожной кнопки — эксперт по кибербезопасности раскрыл, какую информацию смертельно опасно доверять нейросетям. Об этом сообщает НСН.

Поисковик Google проиндексировал ссылки на чаты пользователей, которыми те самостоятельно делились через функцию «Поделиться». По данным СМИ, чужие диалоги оказались в паре кликов от любого интернет-серфера.

Александр Дворянский, эксперт по кибербезопасности, подчеркнул: сам по себе функционал не является уязвимостью, но цифровая неграмотность превращает безобидный бот в кормушку для мошенников. По словам специалиста, нажатие заветной кнопки делает информацию публичной моментально — и здесь уже не до шуток.

Дворянский бьет тревогу: категорически запрещено загружать в нейросети паспортные данные, банковские выписки, внутреннюю переписку и коммерческие показатели. Все это может всплыть в самый неожиданный момент — от черных рынков до судебных исков.

Ранее IT-специалист рассказал о рисках при работе с нейросетью DeepSeek.