Нейросети крадут у детей главное: как ИИ превращает школьников в умных дураков

Пока родители радуются, что чат-боты делают за школьников домашку, мозг детей тихо атрофируется без сложных задач — педагог с многолетним стажем ударила тревогу: нейросети не помощники, а цифровые костыли, которые превращают учеников в пассивных потребителей готовых ответов без искры собственной мысли. Об этом сообщает RT.

Екатерина Богомолова-Чепко, педагог с двадцатилетним стажем,заявила: дети, перекладывающие интеллектуальную работу на искусственный интеллект, лишают себя главного — опыта самостоятельного преодоления.

По словам Богомоловой-Чепко, мозг растет и крепнет только в моменты анализа, сравнения и мучительного поиска решений. Когда всю эту тяжелую работу берет на себя алгоритм, ученик получает красивые картинки и гладкие тексты, но не учится думать — и это расплата, которая аукнется через пару лет.

Ранее эксперт Дворянский предупредил об утечке данных через чат-боты.