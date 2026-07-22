В ящике для старых вещей нашли человеческие останки: соседи думали, что это просто мусор

Американский город Одесса сотрясла жуткая находка — в металлическом контейнере для пожертвований одежды полицейские обнаружили разлагающееся тело мужчины, при этом местные жители вдыхали трупный запах несколько недель, принимая его за обычный летний смрад от помойки. Об этом сообщает KOSA.

ЧП произошло 17 июля в Техасе. В ящике для сбора одежды, куда граждане складывают ненужные вещи для бедных, криминалисты нашли человеческие останки в состоянии активного разложения. Полиция Одессы уже начала расследование, но внешних признаков насильственной смерти так и не зафиксировано. Точную причину гибели установит вскрытие, которое назначено на ближайшие дни.

Местный житель Хуан Энрикес рассказал , что удушливый запах витал в районе контейнера не одну неделю. Мужчина признался: он думал, что это просто перегретый бак с отходами — летом такая вонь привычна для любого двора.

Когда полиция прибыла на вызов, территорию мгновенно оцепили. Энрикес стал свидетелем того, как оперативники загородили контейнер пикапами, чтобы скрыть процедуру извлечения тела от глаз случайных прохожих.

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